Італія

Бергамаски не збираються відпускати Руслана за невелику суму.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський цього літа може змінити клубну прописку.

На українця претендують два англійські клуби: Тоттенгем та Ноттінгем Форест. Раніше "лісники" вже зробили пропозицію щодо Маліновського в розмірі 15 мільйонів євро, але ця сума не влаштувала Аталанту.

Боси клубу готові відпустити українця. За інформацією TuttoAtalanta.com, Маліновського продадуть, якщо покупець заплатить щонайменше 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Руслан перейшов до Аталанти з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.