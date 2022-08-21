Французький колектив має діяти швидко, якщо розраховує на трансфер гравця.
Франческо Ачербі, Getty Images
21 серпня 2022, 11:13
Римський Лаціо перед початком поточного трансферного вікна був фактично поставлений перед неприємною звісткою про те, що досвідчений центральний захисник Франческо Ачербі може залишити клуб на тлі чотирьох років виступів у столиці Італії.
34-річний виконавець після цього майже впритул наблизився до моменту підписання контракту з 34-річним виконавцем, однак, як повідомляє французька преса, Марсель в останній момент може втрутитись у ці перемовини.
Цікаво, що ще під час виступів італійця в складі Сассуоло (2013-2018) "провансальці" посилено цікавились його послугами, проте зрештою Ачербі обрав саме Лаціо.
Однак на заваді цьому переходу може стати не тільки конкуренція з Інтером, а й підписання контракту між Марселем і захисником англійського Манчестер Юнайтед Еріком Баї, для якого наразі створюються всі необхідні передумови.
У минулому сезоні Франческо провів 36 матчів у футболці Лаціо, забивши 4 м'ячі та віддавши 2 гольові передачі.