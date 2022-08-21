Франция

Французький колектив має діяти швидко, якщо розраховує на трансфер гравця.

Римський Лаціо перед початком поточного трансферного вікна був фактично поставлений перед неприємною звісткою про те, що досвідчений центральний захисник Франческо Ачербі може залишити клуб на тлі чотирьох років виступів у столиці Італії.

34-річний виконавець після цього майже впритул наблизився до моменту підписання контракту з 34-річним виконавцем, однак, як повідомляє французька преса, Марсель в останній момент може втрутитись у ці перемовини.

Цікаво, що ще під час виступів італійця в складі Сассуоло (2013-2018) "провансальці" посилено цікавились його послугами, проте зрештою Ачербі обрав саме Лаціо.

Однак на заваді цьому переходу може стати не тільки конкуренція з Інтером, а й підписання контракту між Марселем і захисником англійського Манчестер Юнайтед Еріком Баї, для якого наразі створюються всі необхідні передумови.

У минулому сезоні Франческо провів 36 матчів у футболці Лаціо, забивши 4 м'ячі та віддавши 2 гольові передачі.