Італія

Захисник Лаціо возз'єднається зі своїм колишнім тренером Сімоне Індзагі.

Захисник Лаціо Франческо Ачербі перейде до міланського Інтера. Про це повідомляє італійське видання TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" планують завершити угоду у понеділок. Мова йде про оренду з правом викупу.

Нагадаємо, раніше на Ачербі також претендували ще 2 клуби з Ломбардії — Мілан і Монца.

У минулому сезоні Франческо провів 36 матчів у футболці Лаціо, забивши 4 м'ячі та віддавши 2 гольові передачі.