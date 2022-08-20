Захисник Лаціо возз'єднається зі своїм колишнім тренером Сімоне Індзагі.
Франческо Ачербі, Getty Images
20 серпня 2022, 17:07
Захисник Лаціо Франческо Ачербі перейде до міланського Інтера. Про це повідомляє італійське видання TUTTOmercatoWEB.
За інформацією джерела, "нерадзуррі" планують завершити угоду у понеділок. Мова йде про оренду з правом викупу.
Нагадаємо, раніше на Ачербі також претендували ще 2 клуби з Ломбардії — Мілан і Монца.
У минулому сезоні Франческо провів 36 матчів у футболці Лаціо, забивши 4 м'ячі та віддавши 2 гольові передачі.