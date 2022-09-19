Франция

Для досягнення цієї мети аргентинцю знадобилося на 150 матчів менше, ніж португальцю.

Учора у матчі восьмого туру французької Ліги 1 ПСЖ мінімально обіграв Ліон (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий Ліонелем Мессі, для якого це був 672 результативний удар у кар'єрі без урахування пенальті.

За інформацією Champions League Stats, 35-річний аргентинець побив рекорд форварда МЮ Кріштіану Роналду та легендарного Пеле. На їхньому рахунку по 671 голу без пенальті.

Також наголошується, що Мессі для досягнення цієї мети знадобилося на 150 матчів менше, ніж Роналду.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліон — ПСЖ.