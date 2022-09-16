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У заявку команди Ліонеля Скалоні потрапили 28 футболістів.

Тренерський штаб збірної Аргентини на чолі з Ліонелем Скалоні оголосив список футболістів, які були викликані на найближчі товариські матчі, які відбудуться у вересні. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Аргентини.

До списку команди Скалоні потрапили 28 футболістів.

Воротарі: Франко Армані (Рівер Плейт), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Вільярреал).

Захисники: Гонсало Монтьєль (Севілья), Науель Моліна (Атлетіко), Херман Песселья (Бетіс), Факундо Медіна (Ланс), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Неуен Перес (Удінезе), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Маркос Акунья (Севілья).

Півзахисники: Леандро Паредес (Ювентус), Гідо Родрігес (Бетіс), Енцо Фернандес (Бенфіка), Родріго де Пауль (Атлетіко), Папу Гомес (Севілья), Джованні Ло Чельсо (Вільярреал), Алексіс Макаллістер (Брайтон).

Нападники: Пауло Дібала (Рома), Анхель Корреа (Атлетіко), Ліонель Мессі (ПСЖ), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед), Анхель Ді Марія (Ювентус), Хоакін Корреа, Лаутаро Мартінес ( обидва — Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, 23 вересня Аргентина зіграє проти Гондурасу в Майамі, а через чотири дні відбудеться гра з Ямайкою в Нью-Йорку.