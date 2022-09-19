Легендарний ексзахисник Барселони та ряду європейських клубів Дані Алвес зізнався, що має намір ще пограти на найвищому рівні, попри значний футбольний вік — 39 років.

"Я не люблю думати про майбутнє, тому що воно завжди невідоме. Я дозволяю життю йти своєю чергою. Якщо Мессі обійде мене за кількістю титулів, то я гратиму до 50 років", — розповів Дані Алвес.

Наразі у Дані Алвеса 46 титулів, а у Лео Мессі — 41. Нагадаємо бразилець і аргентинець пограли разом в Барселоні 8 років — з 2008 по 2016.

Раніше ми писали, що Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів без пенальті.