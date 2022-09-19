Франция

Дані Алвес слідкує за успіхами експартнера по команді.

Легендарний ексзахисник Барселони та ряду європейських клубів Дані Алвес зізнався, що має намір ще пограти на найвищому рівні, попри значний футбольний вік — 39 років.

"Я не люблю думати про майбутнє, тому що воно завжди невідоме. Я дозволяю життю йти своєю чергою. Якщо Мессі обійде мене за кількістю титулів, то я гратиму до 50 років", — розповів Дані Алвес.

Наразі у Дані Алвеса 46 титулів, а у Лео Мессі — 41. Нагадаємо бразилець і аргентинець пограли разом в Барселоні 8 років — з 2008 по 2016.

Раніше ми писали, що Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів без пенальті.