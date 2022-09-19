Німеччина

З'явився претендент на посаду головного тренера "Роттен" у разі відставки Нагельсманна.

Баварія забуксувала на старті нового сезону Бундесліги. Чемпіони йдуть на п'ятому місці, відстаючи від лідера Уніона на п'ять очок.

Спад форми спровокував чутки про можливу відставку головного тренера команди Юліана Нагельсманна. На тлі розмов з'явився кандидат, який може змінити Нагельсманна у разі відставки.

Як пише видання Bild, у мюнхенському клубі розглядають кандидатуру Томаса Тухеля, якого нещодавно звільнили з Челсі. До речі, чотири роки тому керівництво Баварії розглядало кандидатуру Тухеля після відходу Юппа Хайнкеса, проте тоді команду очолив Ніко Ковач.

Наголошується, що перед Нагельсманном поставлено завдання стабілізувати команду до перерви на ЧС-2022.