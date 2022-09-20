Франция

Аргентинський спеціаліст може продовжити тренерську кар'єру у Франції.

Майбутнє головного тренера Ніцци Люсьєна Фавра під великим питанням. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, керівництво клубу недостатньо виступами команди на старті нинішнього сезону і з цієї причини розпочало пошуки нового тренера.

Також наголошується, що сьогодні має відбутися зустріч між представниками "гімнастів" та колишнім тренером ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Крім цього, джерело заявляє, що президент Ніцци буде готовий задовольнити високу зарплату для аргентинця.

Після восьми турів Ніцца набрала вісім очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 1.