ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У країні-господарці вже встигли різко відреагувати на таку акцію.

Збірна Данії здобула перепустку до чемпіонату світу-2022 в Катарі за допомоги вдалих результатів у кваліфікації до мундіалю, однак при цьому належить до переліку країн, які підтримують відкриту форму протесту проти проведення турніру в країні, де за наявною інформацією порушуються права робітників на будівництві.

Технічний спонсор "яскраво-червоної гвардії" Hummel на цьому тлі вирішив випустити спеціальні комплекти ігрової форми, у яких збірна буде виступати на міжнародному форумі, основною деталлю яких стали затемнені до фонового кольору логотипи Федерації футболу Данії та технічного партнера.

Як зазначалось у момент публікації форми, цей орнамент був прямою відсилкою до культових комплектів збірної Данії на чемпіонаті Європи-1992, однак згодом виробники розширили зміст власної ідеї.

"За допомоги нової форми національної збірної Данії ми хотіли надіслати подвійне повідомлення. Комплекти не лише натхненні Євро-92, віддаючи належне найбільшому футбольному успіху Данії в історії країни, а й протестують проти політики Катару та його порушенням дотримання прав людини в цій країні.

Ось чому ми затінили всі деталі на нових футболках, зокрема наш логотип і шеврони. Ми не хочемо, аби наш бренд та бренд країни був поміченими під час цього турніру, який коштував життя тисячам людей.

Ми постійно підтримуємо збірну Данії, але це не те саме, що підтримувати Катар як країну-господар мундіалю.

Ми вважаємо, що спорт має об’єднувати людей. А коли цього не відбувається, ми хочемо говорити про це вголос", — заявив технічний спонсор.

Зазначимо, що така позиція Hummel уже встигла віднайти реакцію на найвищому рівні — із боку Верховного комітету Катару, який виступив із заявою у відповідь.

"Із моменту отримання права на проведення чемпіонату світу з футболу, Верховний комітет наполегливо працював разом з урядом Катару, щоб забезпечити довготривалу соціальну спадщину турніру.

Із цієї причини ми заперечуємо твердження Hummel про те, що цей турнір коштував життя тисячам людей. Окрім того, ми відкидаємо принизливі звинувачення щодо нашого зобов’язання захистити здоров’я та безпеку 30 000 працівників, які будували стадіони чемпіонату світу з футболу та інші проекти цього турніру.

Це саме зобов’язання наразі поширюється й на 150 000 працівників різних турнірних служб і 40 000 працівників у сфері гостинності.

Країни повинні завжди робити більше для захисту прав людей у ​​всьому світі, уключно з Данією. Робота Верховного комітету визнана багаточисельними суб’єктами міжнародної правозахисної спільноти як модель, яка прискорила прогрес і покращила життя.

Реформи в Катарі визнані МОП і МКП як орієнтир у регіоні. Як і кожна країна, прогрес у цих питаннях — це подорож без фінішної прямої, і Катар відданий цьому шляху.

Ми закликаємо Датський футбольний союз опублікувати результати їхнього спілкування та роботи з Верховним комітетом, а також переконатися, що це повідомлення точно буде отримано їхнім партнерам у Hummel", — ідеться в різкій заяві представників влади Катару.

Нагадаємо, що на груповому етапі збірна Данії буде протистояти Франції, Тунісу та Австралії.