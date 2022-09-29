Ліга націй

Українська збірна заробила солідні гроші за виступ у турнірі.

Збірна України не змогла піднятись в елітний дивізіон Ліги націй і знову зіграє у Лізі В. Тим часом стало відомо, скільки українська національна збірна отримає коштів від УЄФА за виступи у Лізі націй.

Згідно з даними ESPN, за виступ у Лізі націй команди мали гарантований гонорар, проте країни, які стали найкращими у своїх дивізіонах або дійшли до фінальної четвірки в Лізі А, отримають бонуси.

Українська команда заробила за турнір 1.5 мільйона євро з "фонду солідарності" Ліги націй.

Нагадаємо, команда Олександра Петракова фінішувала на другому місці, пропустивши в еліту Шотландію, яка набрала на два бали більше. До речі, Олександр Петраков близький до того, щоб залишити збірну України. Детально про це читайте в матеріалі на Football.ua.