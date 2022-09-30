Франция

Парижани так і не змогли підписати нападаючого.

Парі Сен-Жермен працював над посиленням складу минулого літнього трансферного вікна, але так і не зміг підписати форварда.

Як повідомляє RMC Sport, форвард парижан Кіліан Мбаппе хотів, щоб клуб підписав нападаючого Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Джерело стверджує, що Парі Сен-Жермен також розглядав кандидатури Роберта Левандовські та Джанлуки Скамакки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе незадоволений, що чемпіон Франції не дотримався даної йому обіцянки.