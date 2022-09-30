Франция

Паризький клуб не змінював умов угоди — зарплата залишилася на рівні 30 мільйонів євро на рік.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може продовжити контракт із паризьким клубом. Про це повідомляє El Larguero.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу запропонувало оновлену угоду 35-річному аргентинцю за схемою 1+1.

Також зазначається, що умови згоди залишаться на колишньому рівні, тобто футболіст зароблятиме 30 мільйонів євро.

Незабаром Мессі має обміркувати пропозицію клубу. Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2023 року.

Цього сезону Мессі провів 11 поєдинків, у яких забив шість голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі не зацікавлений у продовженні контракту із ПСЖ.