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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 29 вересня:

Кроос роздумує над завершенням кар’єри. 32-річний німець хоче піти на піку та дати дорогу молодим півзахисникам Реала, які претендують на його позицію у центрі поля.

Мбаппе незадоволений ПСЖ. Французький нападник залишився незадоволеним тим, що клуб не виконав обіцянку.

Шахтар та Львів не зіграють 8 жовтня. Стверджується, що це сталося з ініціативи донецького клубу через дуже напружений графік у Лізі чемпіонів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.