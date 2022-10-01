Франция

Сербський форвард може перебратися до Ліги 1.

Парі Сен-Жермен, як і раніше, знаходиться в пошуках центрального нападника високого рівня.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на джерела у ЗМІ, чемпіон Франції націлився на форварда Ювентуса Душана Влаховича.

За туринців серб забив 13 голів і віддав дві результативні передачі у 29 матчах. Угода між Ювентусом і Влаховичем закінчується у 2026 році.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Ювентуса Аллегрі поставив Душана Влаховича у ряд з Ерлінгом Голандом та Кіліаном Мбаппе.