Італія

Італійський клуб хоче підписати захисника.

Ювентус провально розпочав цей сезон, а тому намагається зміцнити склад команди на трансферному ринку.

Як повідомляє Calciomercato, туринський клуб націлився на правого захисника Манчестер Юнайтед Діогу Далота.

Зазначимо, що минулого сезону португальський футболісти відіграв 30 поєдинків на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Далотом. Поточна угода діє до літа 2023 року.