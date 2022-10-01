Італія

Аргентинець дав коментар щодо свого нового клубу.

Новачок Ювентуса Анхель Ді Марія розповів про свої відчуття в туринській команді та про значення татуювань.

"Ювентус — велика родина. Для мене приїзд сюди більш ніж важливий. Я відчуваю себе як вдома. З першого дня.

Моє дитинство — Росаріо Сентрал, там я почав грати у футбол, там я полюбив футбол, одну з основних речей у моєму існуванні. Я люблю татуювання, всі вони мають цінність і значення. У мене є імена дружини та дочок, ініціали кожного члена моєї сім’ї.

На моїй правій нозі будинок, де я виріс, перший м'яч, з яким я дебютував у Прімері, пам'ятник Ла Бандері в Росаріо. Усе, що є на моєму тілі, є особливим", — наводить слова Ді Марії Calciomercato.

Нагадаємо, що раніше Ді Марія у дебютному матчі за Ювентус отримав травму та пропустив місяць.