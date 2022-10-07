Франция

Аргентинець пропустить матч чемпіонату Франції.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі не зіграє в матчі 10-го туру Ліги 1 проти Реймса.

Пресслужба паризького клубу опублікувала заявку на матч, в якій немає аргентинської суперзірки. Нагадаємо, Мессі отримав невелике пошкодження у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (1:1). У 35-річного аргентинця невеликий дискомфорт у литковому м'язі, через що він попросив заміну у матчі.

Матч Реймс — ПСЖ відбудеться 8 жовтня о 22:00. Парижани лідирують у чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель на два очки. Реймс знаходиться на 17-му місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Раніше ми писали, що Мессі забив найкращий гол у третьому турі Ліги чемпіонів.