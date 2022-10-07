Тренер рівненського клубу розніс підопічних.
Юрій Вірт, офіційний сайт Вереса
07 жовтня 2022, 19:23
Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у домашньому матчі проти Металіста (1:2).
"У нас сьогодні взагалі нічого не було на полі. Взагалі нічого! З таким ставленням до справи, як сьогодні — в нас будуть великі проблеми. Я мав серйозну розмову з командою у перерві. Ми вже серйозно поговорили після гри. І завтра — теж будемо серйозно розмовляти. Бо десь футболісти трохи відчули смак перемог і знизили до себе вимоги. Усі без виключення.
Починаючи від Богдана Когута, і завершуючи Михайлом Шестаковим — до всіх є маса зауважень. Намагатимемося опустити всіх на землю, щоб виходили й грали так, як в попередніх п'яти іграх.
Мені не сподобався настрій на гру. По перших хвилинах я помітив, що це не та команда, яка грала у попередніх матчах. Зовсім не та. Напевно, це я до них не достукався.
При всій великій повазі до Металіста — ми могли розраховувати на більше. Наші футболісти забули, за рахунок чого вони вигравали. Завтра ми їм почнемо нагадувати. Бо сьогодні на поле виходили "академіки", які думали, що все знають і вміють. А виявилося, що це не так.
Ми дуже легко дали забити собі двічі. Дуже легко. Перший гол — взагалі шедевр. Ціла група наших футболістів не знала, що робити з м'ячем. І це досвідчені гравці.
Можливо, психологічно тисне фактор свого стадіону. Дуже хочеться знову тут перемогти. Тому працюємо далі, виправлятимемо помилки", — цитує Вірта офіційний сайт клубу.
Огляд матчу Верес — Металіст можна прочитати за посиланням.