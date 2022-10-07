Україна

Тренер рівненського клубу розніс підопічних.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у домашньому матчі проти Металіста (1:2).

"У нас сьогодні взагалі нічого не було на полі. Взагалі нічого! З таким ставленням до справи, як сьогодні — в нас будуть великі проблеми. Я мав серйозну розмову з командою у перерві. Ми вже серйозно поговорили після гри. І завтра — теж будемо серйозно розмовляти. Бо десь футболісти трохи відчули смак перемог і знизили до себе вимоги. Усі без виключення.

Починаючи від Богдана Когута, і завершуючи Михайлом Шестаковим — до всіх є маса зауважень. Намагатимемося опустити всіх на землю, щоб виходили й грали так, як в попередніх п'яти іграх.

Мені не сподобався настрій на гру. По перших хвилинах я помітив, що це не та команда, яка грала у попередніх матчах. Зовсім не та. Напевно, це я до них не достукався.

При всій великій повазі до Металіста — ми могли розраховувати на більше. Наші футболісти забули, за рахунок чого вони вигравали. Завтра ми їм почнемо нагадувати. Бо сьогодні на поле виходили "академіки", які думали, що все знають і вміють. А виявилося, що це не так.

Ми дуже легко дали забити собі двічі. Дуже легко. Перший гол — взагалі шедевр. Ціла група наших футболістів не знала, що робити з м'ячем. І це досвідчені гравці.

Можливо, психологічно тисне фактор свого стадіону. Дуже хочеться знову тут перемогти. Тому працюємо далі, виправлятимемо помилки", — цитує Вірта офіційний сайт клубу.

Огляд матчу Верес — Металіст можна прочитати за посиланням.