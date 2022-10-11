Франция

Поради футболіста не були виконані босами клубу.

Новини про конфлікти у ПСЖ між лідерами складу, здавалось, втратили свою актуальність.

Але напередодні іспанське видання Marca доповіла, що зірка команди Кіліан Мбаппе вже узимку вирішив залишити ПСЖ.

Футболіст рахує, що прийняв помилкове рішення, погодившись підписати новий контракт з парижанами та відмовити Реалу.

Як повідомляє видання Le Parisien, керівники клубу, під час перемовин із французом, дали йому деякі обіцяння.

Вони мали б підписати на той час форварда мюнхенської Баварії Роберта Левандовські. А також продати вінгера Неймара — вони з Мбаппе останнім часом конфліктували.