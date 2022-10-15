Аргентинець приступив до тренувань.
Ліонель Мессі, getty mages
15 жовтня 2022, 00:34
Ліонель Мессі прийняв участь у тренувальному процесі та має всі шанси зіграти у наступному поєдинку, повідомляє RMC Sport.
Крім того, головний тренер парижан зазначив, що рішення про участь аргентинця в матчі буде прийматися безпосередньо перед грою.
У Ліонеля Мессі контрактура литкового м'яза. ПСЖ не ризикував його здоров'ям і не випускав до повного відновлення.
Зазначимо, що матч між Парі Сен-Жермен та Марселем відбудеться 16 жовтня. Початок гри запланований на 21:45.