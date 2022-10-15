Франция

Аргентинець приступив до тренувань.

Ліонель Мессі прийняв участь у тренувальному процесі та має всі шанси зіграти у наступному поєдинку, повідомляє RMC Sport.

Крім того, головний тренер парижан зазначив, що рішення про участь аргентинця в матчі буде прийматися безпосередньо перед грою.

У Ліонеля Мессі контрактура литкового м'яза. ПСЖ не ризикував його здоров'ям і не випускав до повного відновлення.

Зазначимо, що матч між Парі Сен-Жермен та Марселем відбудеться 16 жовтня. Початок гри запланований на 21:45.