Франция

Іспанець залишиться в Парижі.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос з великою долею вірогідності продовжить кар'єру в паризькому клубі. Як повідомляє L'Equipe, клуб має намір запропонувати гравцю новий контракт.

Нова угода буде за схемою "1+1". Сам Рамос визначиться зі своїм майбутнім після ЧС-2022. Відзначимо, чинний контракт іспанця добігає кінця влітку 2023 року.

В нинішньому сезоні Серхіо зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи найближчого конкурента на 5 очок.