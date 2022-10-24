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У молодіжної збірної амбітні плани на чемпіонаті Європи.

Гравець молодіжної збірної України Олексій Сич прокоментував результати жеребкування у фінальному турнірі ЄВРО-2023 (U-21)

"Суперники в нас хороші. У таких змаганнях апріорі слабких опонентів не буває, тож буде нелегко. Але збірна України їде не відбувати номер, а досягати результату. Цікаво буде позмагатися з Іспанією, Румунією та Хорватією", — цитує Сича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи B. У цьому квартеті синьо-жовті зіграють із господарем турніру, командою Румунії, а також збірними Іспанії та Хорватії.