Франция

Іспанець навіть не думає про завершення кар'єри.

36-річний захисник ПСЖ Серхіо Рамос заявив, що не роздумує про завершення кар'єри і готовий багато років грати на найвищому рівні.

"Минулий рік був важким через травми. Я мав багато проблем, довелося адаптуватися до іншого клубу, адже я майже все життя провів у Реалі. Протягом усієї кар'єри я отримував мало травм.

Я жодного разу не подумав, що настав час закінчувати. Це виклики, які дає нам життя, і якщо є щось, що надає сенсу мого життя, то це праця, характер і наполегливість.

Я прийшов сюди, щоб віддати всі сили, і я продовжую це робити. Відбулися зміни в керівництві, на лаві запасних та в команді, але я щасливий у ПСЖ. Я голодний до перемог, як і протягом усієї моєї кар'єри.

Я думаю, що у мене попереду ще багато років на найвищому рівні, я люблю цю гру. Коли віддаєшся повністю, нарешті пожинаєш плоди", – цитує захисника ПСЖ Mundo Deportivo.

В нинішньому сезоні Серхіо зіграв 17 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи найближчого конкурента на 5 очок.