Другое

Аргентинець закінчив кар'єру наприкінці сезону.

Аргентинського нападника Гонсало Ігуаїна визнано найкращим гравцем сезону в Інтер Маямі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Сезон МЛС-2022 став для Ігуаїна останнім у кар'єрі. Аргентинець забив 16 голів та віддав три гольові передачі. При цьому нападник тричі поспіль потрапляв у команду тижня.

Найбільше матчів у своїй кар'єрі Ігуаїн провів у складі мадридського Реала – 264 матчі та 121 гол. Потім йдуть Ювентус та Наполі. Крім них він виступав за Рівер Плейт, Мілан та Челсі.

Також Ігуаїн провів 75 поєдинків у складі збірної Аргентини, забивши 31 гол.

Дивіться, як Гонсало розплакався прямо на полі після останнього матчу в кар'єрі.