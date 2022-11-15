Невдоволення 23-річного футболіста зростає.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
15 листопада 2022, 13:45
Стала відома одна з причин бажання Кіліана Мбаппе піти з ПСЖ, повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, на бажання залишити французьку команду вплинули затримки з виплатою зарплати. На початку жовтня форвард зауважив, що вереснева зарплата не надійшла на його банківський рахунок.
23-річний футболіст був здивований цьому, до 11 жовтня, коли вперше з'явилися новини про його бажання піти, виплати, як і раніше, не було.
За один-два дні Мбаппе отримав зарплату, але не цілком. Пізніше проблему із зарплатою було вирішено.
Нагадаємо, що зарплата Мбаппе у ПСЖ становить близько 70 мільйонів євро на рік до сплати податків.