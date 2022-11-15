Франция

Невдоволення 23-річного футболіста зростає.

Стала відома одна з причин бажання Кіліана Мбаппе піти з ПСЖ, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, на бажання залишити французьку команду вплинули затримки з виплатою зарплати. На початку жовтня форвард зауважив, що вереснева зарплата не надійшла на його банківський рахунок.

23-річний футболіст був здивований цьому, до 11 жовтня, коли вперше з'явилися новини про його бажання піти, виплати, як і раніше, не було.

За один-два дні Мбаппе отримав зарплату, але не цілком. Пізніше проблему із зарплатою було вирішено.

Нагадаємо, що зарплата Мбаппе у ПСЖ становить близько 70 мільйонів євро на рік до сплати податків.