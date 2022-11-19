Франция

Ліонель може змінити клубну прописку.

Ліонель Мессі може змінити клуб вже наступного літа, адже на нього є великий попит серед топкоманд.

Як повідомляє видання El National, аргентинський форвард знаходиться в роздумах щодо свого майбутнього.

Джерело стверджує, що Ліонель Мессі коливається між двома варіантами — залишитись в ПСЖ, або повернутись в Барселону.

Крім того, на аргентинського гравця також претендує Манчестер Сіті, де працює Хосеп Гвардіола, який вже тренував Мессі в Барселоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі щасливий у ПСЖ, але рішення про своє майбутнє ухвалить після чемпіонату світу-2022.