Аргентинський нападник прокоментував перспективи своєї країни на мундіалі.
Ліонель Мессі, Getty Images
17 листопада 2022, 11:40
Колишній аргентинський нападник Серхіо Агуеро, який завершив професійну кар’єру майже рік тому, прокоментував наближення початку чемпіонату світу-2022 в Катарі, важливість турніру для Аргентини, а також перспективи місцевої національної збірної на цьому змаганні.
"Ледь не вчора вдень я саме думав про те, що не зможу зіграти в Катарі й сказав собі: "Ти й сам знаєш, що не надто будеш страждати, перебуваючи від цього настільки далеко". Але все ж таки це — чемпіонат світу, і в якийсь момент подібні думки завжди з’являються знову.
Чемпіонат світу завжди був дуже популярним в Аргентині, і особливо після перемоги на Копа Америка в Бразилії. Ажіотаж відновився зі ще більшою силою. Цей Чемпіонат світу може стати останнім для багатьох гравців, уключно з Мессі, і люди очікують на багато що від нього особисто та команди загалом. Із кінцевою метою здобути перемогу, певна річ. Це саме Лео так захопив країну, і саме тому ми вже п’ять місяців дивимось телевізійну рекламу про Катар.
Я думаю, що Мессі адаптувався до цієї нової команди. Якщо Лео готовий на 100%, він може становити смертельну загрозу для суперників. Але я б також сказав, що, якщо Мессі буде перебувати на рівні 60-70% від своєї форми, решту може компенсувати команда, тому що колектив, який зібрав Скалоні, дуже допомагає Лео, чого раніше було не існувало. Ця команда підготовлена так, щоб Мессі не завжди потрібно було бути готовим на 100%", — заявив колишній футболіст.
У цьому сезоні Мессі забив 12 голів та віддав 14 гольових передач у 19 матчах.