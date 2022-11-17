ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський нападник прокоментував перспективи своєї країни на мундіалі.

Колишній аргентинський нападник Серхіо Агуеро, який завершив професійну кар’єру майже рік тому, прокоментував наближення початку чемпіонату світу-2022 в Катарі, важливість турніру для Аргентини, а також перспективи місцевої національної збірної на цьому змаганні.

"Ледь не вчора вдень я саме думав про те, що не зможу зіграти в Катарі й сказав собі: "Ти й сам знаєш, що не надто будеш страждати, перебуваючи від цього настільки далеко". Але все ж таки це — чемпіонат світу, і в якийсь момент подібні думки завжди з’являються знову.

Чемпіонат світу завжди був дуже популярним в Аргентині, і особливо після перемоги на Копа Америка в Бразилії. Ажіотаж відновився зі ще більшою силою. Цей Чемпіонат світу може стати останнім для багатьох гравців, уключно з Мессі, і люди очікують на багато що від нього особисто та команди загалом. Із кінцевою метою здобути перемогу, певна річ. Це саме Лео так захопив країну, і саме тому ми вже п’ять місяців дивимось телевізійну рекламу про Катар.

Я думаю, що Мессі адаптувався до цієї нової команди. Якщо Лео готовий на 100%, він може становити смертельну загрозу для суперників. Але я б також сказав, що, якщо Мессі буде перебувати на рівні 60-70% від своєї форми, решту може компенсувати команда, тому що колектив, який зібрав Скалоні, дуже допомагає Лео, чого раніше було не існувало. Ця команда підготовлена ​​так, щоб Мессі не завжди потрібно було бути готовим на 100%", — заявив колишній футболіст.

У цьому сезоні Мессі забив 12 голів та віддав 14 гольових передач у 19 матчах.