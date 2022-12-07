Франция

Парижани не зацікавлені в трансфері португальця.

Президент ПСЖ Насер ​​Аль-Хелаїфі заявив, що форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не гратиме в складі французького клубу.

"У нас є три гравці: Ліонель Мессі, Неймар і Кіліан Мбаппе, то ж зробити це дуже складно. Але я бажаю Роналду всього найкращого. Він фантастичний і він все ще дивовижний гравець", — передає слова Аль-Хелаїфі Sky News.

Раніше повідомлялось, що Роналду відхилить пропозицію Аль-Насра. 37-річний португалець хоче ще пограти в Європі.