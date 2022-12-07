Партнер Кріштіану Роналду по збірній підбадьорив володаря п'яти Золотих м'ячів.
Кріштіану Роналду і Бруну Фернандеш
07 грудня 2022, 17:43
Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився на рахунок Кріштіану Роналду, якого тренер вирішив залишити на лаві запасних на матчі проти Швейцарії в плей-оф чемпіонату світу.
"Я також був би розчарованим. Роналду — найвідоміший гравець усіх часів у світі. У спорті немає нікого більш відомого, ніж він.
Люди приходять подивитися на Роналду. Не бачу у цьому нічого поганого. Його ім'я говорить саме за себе", — цитує Фернандеша Sports Yahoo.
Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022