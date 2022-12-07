ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Партнер Кріштіану Роналду по збірній підбадьорив володаря п'яти Золотих м'ячів.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився на рахунок Кріштіану Роналду, якого тренер вирішив залишити на лаві запасних на матчі проти Швейцарії в плей-оф чемпіонату світу.

"Я також був би розчарованим. Роналду — найвідоміший гравець усіх часів у світі. У спорті немає нікого більш відомого, ніж він.

Люди приходять подивитися на Роналду. Не бачу у цьому нічого поганого. Його ім'я говорить саме за себе", — цитує Фернандеша Sports Yahoo.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022