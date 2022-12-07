Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився на рахунок Кріштіану Роналду, якого тренер вирішив залишити на лаві запасних на матчі проти Швейцарії в плей-оф чемпіонату світу.

"Я також був би розчарованим. Роналду — найвідоміший гравець усіх часів у світі. У спорті немає нікого більш відомого, ніж він.

Люди приходять подивитися на Роналду. Не бачу у цьому нічого поганого. Його ім'я говорить саме за себе", — цитує Фернандеша Sports Yahoo.

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