ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бруну поділився своєю думкою щодо рішення тренера залишити Роналду на лаві запасних в матчі проти Швейцарії в плей-оф чемпіонату світу.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш прокоментував перемогу над Швейцарією (6:1) у 1/8 фіналу ЧС-2022, а також висловився щодо гри Кріштіану Роналду, який почав матч на лаві запасних.

"Чому збірна Португалії грала краще без Роналду у складі? Ми виграли два перші матчі з Роналду у старті. Кріштіану виконує свою роботу, виконує свою роль. Він щасливий через цей результат", - цитує португальця пресслужба FIFA.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022