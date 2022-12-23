Франция

Легендарний француз готовий до нового виклику.

Тьєрі Анрі був у тренерському штабі збірної Бельгії на нещодавньому чемпіонаті світу 2022 року у Катарі.

Після невдалого виступу команду покинув головний тренер Роберто Мартінес. Тьєрі Анрі, своєю чергою, готовий повернутись до самостійної тренерської роботи, повідомляє Foot Mercato.

"Ми говоримо про майбутнє. Одного разу я сподіваюся [стати менеджером], якщо проект підійде… Якщо є можливість, її потрібно оцінити та розглянути".

Зазначимо, що раніше Тьєрі Анрі тренував Монако та Монреаль, проте о собливого успіху не досяг.

Нагадаємо, раніше Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції з 52 голами в активі. Він обійшов Тьєррі Анрі з 51 голом.