ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард дав коментар після матчу з поляками.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здолала Польщу.

При цьому голом відзначився Олів'є Жиру, який забив свій 52-й гол за збірну Франції і випередив Тьєррі Анрі.

"Я дуже радий за нашу команду, цей гол допоміг нам знайти шлях до успіху, тим більше, що перед цим у Польщі був гольовий момент.

Я отримав надто багато повідомлень. Реакцію Анрі ми дізнаємося найближчими годинами чи днями, думаю. Я передав йому невелике привітання, випередити його – честь для мене.

Я сподіваюся, що зможу ще забити на цьому турнірі", – наводить слова Жиру RMC Sport.

Наступний матч французи проведуть 10 грудня, а суперник наразі невідомий, але це буде Англія чи Сенегал.