Італія

Тезка легендарного форварда зацікавив "орлят".

Спеція цікавиться нападником Верони Тома Анрі, розпочато перемовини. Саме таку інформацію оприлюднив у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

Тезка і співвітчизник легендарного форварда збірної Франції перебрався до міста Ромео і Джульєтти цього літа. До того Анрі виступав у складі Венеції.

Діюча угода між 28-річним футболістом і клубом розрахована до кінця червня 2026 року. Його трансферна вартість за даними Transfermarkt складає 4,5 мільйона євро. В активі Тома є 2 голи у 16 матчах у складі "еллінів".

Нагадаємо, нещодавно Віктор Коваленко зіграв за Спецію вперше з жовтня-місяця.

Зазначимо, що саме з матчу за участю Спеції в італійському футболі запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів. Це станеться 27 січня, суперником "орлят" буде Болонья.