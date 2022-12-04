ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард вийшов на перше місце у рейтингу.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції грає проти збірної Хорватії.

Рахунок було відкрито під завісу першого тайму. На 44 хвилині Мбаппе скористався помилкою захисника, віддав на Жиру, який завдав точного удару.

Таким чином Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції з 52 голами в активі. Він обійшов Тьєррі Анрі з 51 голом.

Спостерігайте за поєдинком між Францією та Польщею у нашій текстовій онлайн-трансляції.