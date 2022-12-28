Франция

У послугах гравця цікавляться два клуби з Ла Ліги.

Півзахисник Ренна Ловро Маєр продовжуватиме виступати у складі французького клубу. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного хорвата зацікавлені два клуби з іспанської Ла Ліги – Реал та Атлетіко.

Також наголошується, що поки що іспанці лише стежитимуть за гравцем і поки не збираються робити пропозиції.

Нинішнього сезону Маєр провів 19 матчів, у яких забив два голи та віддав три асисти. Також на його рахунку сім зустрічей за збірну Хорватії на ЧС-2022 у Катарі, де він забив один гол.