ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст емоційно висловився про минулу гру.

Півзахисник збірної Хорватії Ловро Маєр прокоментував перемогу над Бразилією в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

"Було багато неймовірних моментів. Особливо коли Бразилія не реалізувала пенальті. Захоплюючий момент того матчу.

Перемога над Бразилією — найкраще почуття, яке я колись відчував у своєму житті. Це також найважливіший матч у моєму житті".

Також Маєр оцінив гру Луки Модріча — капітана збірної Хорватії.

"Модріч – неймовірний гравець. Йому 38 років, і він завжди дуже вмотивований. Мені неймовірно грати з ним, як і для всіх гравців команди. З кожним роком він стає кращим", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що у півфіналі збірна Хорватії зіграє проти Аргентини. Матч відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00.