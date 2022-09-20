Іспанія

Мадридці хочуть посилити середню лінію поля.

Атлетіко не залишає спроб посилити склад до найближчого зимового трансферного вікна.

Як повідомляє видання Footmercato, мадридський клуб націлився на підписання півзахисника Ренна Ловро Маєра.

Стверджується, що "матрацники" готові викласти за хорватського футболіста близько 60 мільйонів євро.

Тим не менш, Атлетіко планує здійснити один-два продажі, щоб накопичити необхідні кошти.

Хорватський футболіст минулого сезону провів 49 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та 13 результативними передачами.

Нагадаємо, що отримати великі гроші Атлетіко може після продажу Яна Облака в Манчестер Юнайтед.