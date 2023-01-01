Франция

Мессі в декількох реченнях підсумував минулий рік.

Новоспечений чемпіон світу Ліонель Мессі підбив підсумки 2022 року.

“Цей рік, який я ніколи не забуду, добіг кінця. Нарешті здійснилася мрія, до якої я постійно йшов. Але це нічого не коштувало б, якби я не міг поділитися успіхом з сім‘єю, найкращою родиною, друзями, які завжди підтримують мене і не дозволяють залишатися на землі щоразу, коли я падаю.

Дістатись туди, де я перебуваю сьогодні, було б неможливо без цієї підтримки з боку людей моєї країни, Парижа, Барселони та багатьох інших міст, звідки я отримую всі ці знаки любові.

Сподіваюся, що цей рік був також чудовим для всіх. Бажаю здоров'я та сил, щоб залишатися щасливими у 2023-му. Міцно всіх обіймаю!” – написав Мессі.

Раніше ми писали, що Роналду та Мессі можуть зіграти один проти одного в середині січня.