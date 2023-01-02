Італієць вважає, що німцю зарано завершувати кар'єру.
ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES
02 січня 2023, 19:57
Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що Тоні Кроос, скоріш за все, продовжить контракт з клубом.
"Все буде зрозуміло протягом наступного місяця. Мені як футбольному фанату неможливо уявити, що він збирається завершити кар’єру. Він сказав, що хоче завершити кар’єру в Реалі, тому, думаю, він продовжить контракт", — сказав Анчелотті.
Раніше повідомлялося, що свій остаточний вердикт півзахисник планує винести на адресу клуба не раніше, аніж у лютому цього року — уже після завершення зимового трансферного вікна.