Французький форвард ПСЖ набрав найбільшу кількість голосів.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
06 січня 2023, 18:46
Нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе визнано найкращим спортсменом року у Франції за підсумками 2022 року за версією L’Equipe.
Французький форвард набрав найбільшу кількість голосів – 832, що дозволило йому випередити форварда мадридського Реала Каріма Бензема. Трійку найкращих доповнив біатлоніст Кентен Фійон-Майє.
Зазначимо, що ця нагорода присуджується з 1946 року.
Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим спорстменом року за версією L'Equipe.