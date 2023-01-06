Франция

Французький форвард ПСЖ набрав найбільшу кількість голосів.

Нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе визнано найкращим спортсменом року у Франції за підсумками 2022 року за версією L’Equipe.

Французький форвард набрав найбільшу кількість голосів – 832, що дозволило йому випередити форварда мадридського Реала Каріма Бензема. Трійку найкращих доповнив біатлоніст Кентен Фійон-Майє.

Зазначимо, що ця нагорода присуджується з 1946 року.

Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим спорстменом року за версією L'Equipe.