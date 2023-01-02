Франция

За минулий рік французький форвард 38 разів потрапив у становище поза грою.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе найчастіше потрапляв до офсайду за підсумками 2022 року у топ-5 лігах Європи. Про це повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, за минулий рік француз потрапляв у становище поза грою 38 разів, що є найвищим показником у рейтингу.

На другому та третьому місцях розташувалися Іньякі Вільямс з Атлетіка та Жерар Деулофеу з Удінезе — по 32 офсайди.

Після них у списку йдуть Кріштіану Роналду та Антоні Модест, на рахунку яких по 28 офсайдів.

Раніше повідомлялося, що Довбик увійшов в топ-20 найкращих бомбардирів світу за версією IFFHS.