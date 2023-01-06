Франция

Слідом за аргентинцем французький форвард та його одноклубник Кіліан Мбаппе.

Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано спортсменом 2022 року за версією французької газети L'Equipe.

Нагадаємо, минулого року 35-річний аргентинець уперше став чемпіоном світу, а також був визнаний найкращим гравцем катарського мундіалю.

Друге місце у голосуванні посів його одноклубник з ПСЖ Кіліан Мбаппе зі збірної Франції. Трійку найкращих доповнив тенісист Рафаель Надаль.

Також у топ-10 потрапили Ремко Евенепул (велоспорт), Макс Ферстаппен (Формула-1), Карім Бензема (Реал), Арман Дюплантіс (легка атлетика), Стефен Каррі (баскетбол), Антуан Дюпон (регбі) та Давід Попович (плавання).

Ця нагорода від французької преси видається з 1975 року. З 2012 року нагорода присуджується окремо найкращому спортсмену Франції та окремо – найкращому спортсмену у світі.