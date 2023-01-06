Слідом за аргентинцем французький форвард та його одноклубник Кіліан Мбаппе.
Ліонель Мессі, Getty Images
06 січня 2023, 17:48
Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано спортсменом 2022 року за версією французької газети L'Equipe.
Нагадаємо, минулого року 35-річний аргентинець уперше став чемпіоном світу, а також був визнаний найкращим гравцем катарського мундіалю.
Друге місце у голосуванні посів його одноклубник з ПСЖ Кіліан Мбаппе зі збірної Франції. Трійку найкращих доповнив тенісист Рафаель Надаль.
Також у топ-10 потрапили Ремко Евенепул (велоспорт), Макс Ферстаппен (Формула-1), Карім Бензема (Реал), Арман Дюплантіс (легка атлетика), Стефен Каррі (баскетбол), Антуан Дюпон (регбі) та Давід Попович (плавання).
Ця нагорода від французької преси видається з 1975 року. З 2012 року нагорода присуджується окремо найкращому спортсмену Франції та окремо – найкращому спортсмену у світі.