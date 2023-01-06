Німеччина

У битві за нагороду англієць обійшов Джамала Мусіалу та Йошко Гвардіола.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS визнала півзахисника дортмундської Боруссії та збірної Англії Джуда Беллінгема найкращим молодим гравцем за підсумками 2022 року.

У боротьбі за нагороду 19-річний англієць обійшов німця Джамала Мусіалу (Баварія) та хорвата Йошко Гвардіола (Лейпциг).

Десятку найкращих молодих гравців доповнили Гаві (Барселона), Едуардо Камавінга (Реал), Педрі (Барселона), Карім Адеємі (Зальцбург/Боруссія Д), Нуну Мендеш (ПСЖ), Юнус Муса (Валенсія) та Анссумане Фаті (Барселона).

Раніше повідомлялося, що Мессі — спортсмен року за версією L'Equipe.