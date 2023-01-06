Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS визнала півзахисника дортмундської Боруссії та збірної Англії Джуда Беллінгема найкращим молодим гравцем за підсумками 2022 року.

У боротьбі за нагороду 19-річний англієць обійшов німця Джамала Мусіалу (Баварія) та хорвата Йошко Гвардіола (Лейпциг).

Десятку найкращих молодих гравців доповнили Гаві (Барселона), Едуардо Камавінга (Реал), Педрі (Барселона), Карім Адеємі (Зальцбург/Боруссія Д), Нуну Мендеш (ПСЖ), Юнус Муса (Валенсія) та Анссумане Фаті (Барселона).

Раніше повідомлялося, що Мессі — спортсмен року за версією L'Equipe.