У битві за нагороду англієць обійшов Джамала Мусіалу та Йошко Гвардіола.
Джуд Беллінгем, Getty Images
06 січня 2023, 18:05
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS визнала півзахисника дортмундської Боруссії та збірної Англії Джуда Беллінгема найкращим молодим гравцем за підсумками 2022 року.
У боротьбі за нагороду 19-річний англієць обійшов німця Джамала Мусіалу (Баварія) та хорвата Йошко Гвардіола (Лейпциг).
Десятку найкращих молодих гравців доповнили Гаві (Барселона), Едуардо Камавінга (Реал), Педрі (Барселона), Карім Адеємі (Зальцбург/Боруссія Д), Нуну Мендеш (ПСЖ), Юнус Муса (Валенсія) та Анссумане Фаті (Барселона).
Раніше повідомлялося, що Мессі — спортсмен року за версією L'Equipe.