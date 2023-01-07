Франция

Трансфер українського хавбека може відбутися наступного тижня.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський незабаром може стати гравцем Марселя. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори щодо трансферу 29-річного українця перебувають на фінальній стадії.

Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро. Також передбачено бонуси.

Раніше повідомлялося, що офіційно про угоду можуть оголосити наступного тижня.