Трансфер українського хавбека може відбутися наступного тижня.
Руслан Маліновський, Getty Images
07 січня 2023, 16:32
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський незабаром може стати гравцем Марселя. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, переговори щодо трансферу 29-річного українця перебувають на фінальній стадії.
Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро. Також передбачено бонуси.
Раніше повідомлялося, що офіційно про угоду можуть оголосити наступного тижня.