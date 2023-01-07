Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський незабаром може стати гравцем Марселя. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори щодо трансферу 29-річного українця перебувають на фінальній стадії.

Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро. Також передбачено бонуси.

Раніше повідомлялося, що офіційно про угоду можуть оголосити наступного тижня.