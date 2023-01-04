Італія

Обидва українські півзахисники вийшли на поле на останні хвилини зустрічі.

У поєдинку 16 туру італійської Серії А Спеція на своєму полі поділила очки з Аталантою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Українські півзахисники Віктор Коваленко (Спеція) та Руслан Маліновський (Аталанта) вийшли на поле на 78 та 81 хвилинах відповідно.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Коваленка у 6,1 бала, а Маліновського – 6,4. Найкращим у матчі був півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс.

Портал SofaScore дав Коваленку оцінку в 6,5 балів, а Маліновському — 6,9. Найкращими були Копмейнерс та Мбала Нзола – 8,2 бали.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спеція — Аталанта.