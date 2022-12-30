Італія

Українець відзначився у грі з клубом із Серії D.

Сьогодні, 30 грудня, Аталанта в рамках підготовки до відновлення сезону в італійській Серії А провела контрольний матч проти Креми, яка виступає в Серії D.

Матч закінчився з розгромним рахунком 10:1 на користь команди Джан-П'єро Гасперіні.

У цьому матчі взяв участь український півзахисник Руслан Маліновський, який вийшов у стартовому складі та відзначився результативним ударом на 11 хвилині зустрічі.

Окрім українця голи у матчі забивали Пашалич, Дзаппакоста, Скальвіні. На рахунку Муріеля оформлений дубль, а у Сапати – покер.

Для Аталанти сезон відновиться матчем Серії А проти Спеції, де виступає ще один українець Віктор Коваленко. Гра відбудеться 4 січня о 15:30 за київським часом.