Франция

Перехід українця стає майже доконаним фактом.

Епопея з переходом Руслана Маліновського з Аталанти до Марселя добігає до логічного завершенням. Днями високу вірогідність від'їзду українця до Франції підтвердив і головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні.

Тепер же нові деталі переходу опублікував авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

"План затверджено щодо Руслана Малиновського. Він збирається поїхати до Марселя не пізніше як цього ранку, як і очікувалося.

Угода на суму 10 мільйонів євро, бонуси на суму 3 мільйони євро — оренда із зобов’язанням викупу, тому перехід на постійній основі.

Уже підписані документи між клубами" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні на рахунку уродженця Житомира 1 гол та 2 асисти у 15 матчах у футболці "Богині".

Раніше стало відомо, що Руслан не потрапив до заявки Аталанти на матч із Болоньєю.