Франция

Український гравець буде виступати в Лізі 1.

Український півзахисник Руслан Маліновський перебрався в Марсель, де його доволі високо оцінюють.

"Руслан Маліновський має неймовірну ліву ногу, грізну зброю, яка дозволяє йому дуже майстерно виконувати стандарти і бити з дистанції. Він дуже розумний гравець, який робить велику кількість ключових передач за гру.

Руслан використає свій досвід і свої вміння, щоб швидко інтегруватися та запропонувати додаткову опцію в атаці в команді Ігоря Тудора", — йдеться у коментарі офіційного сайту Марселя.

Цього сезону Руслан Маліновський провів 15 матчів на клубному рівні: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маліновський — автор найкращого гола Аталанти в сезоні-2021/22.