Гол українського півзахисника у матчі з Ювентусом обраний як найкращий у складі бергамасків.
Руслан Маліновський, getty images
22 червня 2022, 20:45
Аталанта у своїх соціальних мережах назвала ім'я автора найкращого гола у складі першої команди за підсумками сезону-2021/22.
Ним став атакуючий півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський, який відзначився точним дальнім пострілом у матчі 25-го туру Серії А проти туринського Ювентуса (1:1).
У лютому 2022 року цей гол 29-річного українця став найкращим у чемпіонаті Італії за підсумками місяця, а у списку найкращих голів сезону Серії А він опинився на 19-му рядку.
Нагадаємо, що минулого сезону Руслан Маліновський провів за Аталанту 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів і віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що 29-річний українець є одним із двох гравців бергамасок, на якого встановлено заборону на продаж.