Аталанта у своїх соціальних мережах назвала ім'я автора найкращого гола у складі першої команди за підсумками сезону-2021/22.

Ним став атакуючий півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський, який відзначився точним дальнім пострілом у матчі 25-го туру Серії А проти туринського Ювентуса (1:1).

У лютому 2022 року цей гол 29-річного українця став найкращим у чемпіонаті Італії за підсумками місяця, а у списку найкращих голів сезону Серії А він опинився на 19-му рядку.

