Франция

Французький форвард провів усі 500 поєдинків за лише два клуби — Ліон та Арсенал.

У матчі 18 туру французької Ліги 1 Ліон у гостях поділив очки з Нантом. Зустріч закінчилась із рахунком 0:0.

У цьому матчі взяв участь нападник "левів" Александр Ляказетт.

За інформацією Opta Jean, це була 500 зустріч на клубному рівні для 31-річного француза.

Примітно, що Ляказетт провів усі 500 ігор за два клуби — Ліон та Арсенал. На його рахунку 294 матчі у складі французького клубу та 206 зустрічей за "канонірів". За 500 матчів Александр забив 210 голів.

Цього сезону Ляказетт провів 19 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав чотири результативні передачі.